Investiture de Trump: des bikers assureront la sécurité avec un «mur de viande»

À en croire Chris Cox, fondateur de Bikers For Trump, des milliers de bikers se disent prêts à assister à l'investiture de Donald Trump qui se tiendra à Washington le 20 janvier. L'action des bikers, poursuit-il, vise à empêcher tout incident au cours de la cérémonie, relate la chaîne Fox News

« Nous comptons prendre part à l'investiture. Nous nous engageons à ériger un mur de viande », a souligné le biker.

Concernant le « mur de viande », M. Cox a expliqué que les bikers allaient « se tenir côte à côte et faire face à toute personne qui chercherait à rompre le cordon de police ». Leur objectif, ajoute-il, est d'assurer une passation des pouvoirs pacifiques au nouveau gouvernement.

© AP Photo/ Mic Smith, File Les Démocrates pas les bienvenus à l’investiture de Trump?

D'après M. Cox, la communauté Bikers for Trump compte des centaines de milliers de membres partout aux États-Unis, y compris dans les États du Texas, de Floride, de Pennsylvanie, de l'Ohio et de New York.

Il est à noter que des opposants à Donald Trump, notamment certaines stars hollywoodiennes, envisagent d'organiser une protestation massive le jour de son investiture.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »