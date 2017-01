Alep: Moscou étonné par l'absence d'aide internationale

Le ministère russe de la Défense est surpris par l'absence d'aide accordée à la population de la ville d'Alep, libérée il y a un mois, de la part des organisations internationales, a déclaré le général Igor Konachenkov, porte-parole du ministère.

« Un mois s'est écoulé depuis la libération d'Alep. Toutefois, il n'y a toujours pas d'aide réelle fournie à la population civile de la part des organisations humanitaires internationales », a constaté le général.

Il a ajouté que la ville reprenait petit à petit une vie paisible, ses habitants retrouvant leurs maisons. Pourtant, ces derniers sont souvent obligés de désamorcer eux-mêmes des engins explosifs artisanaux laissés par les djihadistes.

Selon le général, l'UNICEF et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires savent que depuis la mi-décembre il est possible de travailler dans la ville sans risquer sa vie et que les routes menant au centre d'Alep son libres et ne présentent aucun danger.

Toutefois, les habitants d'Alep ne reçoivent pour le moment que l'aide du Centre russe de réconciliation des parties en conflit, du Comité international de la Croix-Rouge et de la société syrienne du Croissant-Rouge.

Selon le général, les habitants reçoivent régulièrement des médicaments, des denrées alimentaires, de l'eau potable, des habits chauds et une assistance médicale.



Le général a souligné que « ʺl'oubliʺ soudain par les organisations humanitaires internationales et les médias mainstream de l'aide aux habitants d'Alep ne manquait pas de susciter de l'étonnement. »

« On a l'impression que les organisations internationales qui auparavant avaient soi-disant un mal énorme à acheminer leur aide aux habitants d'Alep assiégée ont perdu tout intérêt envers cette ville du moment qu'elle a été libérée », a déploré le porte-parole du ministère russe de la Défense.

