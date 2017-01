150.000 déplacés suite à l'opération de la coalition à Mossoul

Le nombre de personnes déplacées suite à l'opération visant à libérer la ville de Mossoul des djihadistes est proche de 150 000, annonce l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) dans un communiqué.

« Actuellement, 148 000 personnes sont considérées comme déplacées internes suite à l'opération lancée le 17 octobre 2016 et qui est en cours à Mossoul », indique le communiqué de l'OIM.

Rien qu'au cours de la semaine dernière, le nombre de personnes déplacées dans la région de Mossoul s'est accru de plus 12 000 personnes.

Au début de l'opération militaire à Mossoul, la ville comptait environ un million et demi d'habitants. Mossoul, deuxième ville d'Irak, a été pendant plus de deux ans sous le contrôle des djihadistes de Daech.

© AFP 2016 Haidar Mohammed Ali «Les frappes de la coalition ont tué des centaines de civils rien qu'à Mossoul»

Le 17 octobre, l'armée irakienne, les milices chiites et les peshmergas kurdes, soutenus par l'armée de l''air irakienne et l'aviation de la coalition dirigée par les Etats-Unis, ont lancé une opération visant à libérer cette ville.

