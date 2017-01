Première centrale nucléaire d'Égypte: Moscou et Le Caire proches du but

Les travaux de construction de la centrale devront être entamés dans les prochains mois à condition que tous les documents soient signés à temps, a annoncé le ministre égyptien de l'Électricité et de l'Énergie Mohamed Chaker dans une interview accordée au journal local Infirad.

Auparavant, les médias locaux avaient rapporté que le chef de l'administration égyptienne des centrales nucléaires Mahmoud Hassaneyn s'était rendu à Moscou pour discuter des conditions du remboursement du prêt russe destiné à financer la construction du site. Le montant du prêt s'éleverait à 25 milliards de dollars.

Le 19 novembre 2015, la Russie et l'Égypte avaient signé un accord de coopération pour la construction de la première centrale nucléaire égyptienne dans la zone d'ed-Dabaa sur le littoral de la mer Méditerranée. À l'heure actuelle, les deux parties discutent les contrats commerciaux relatifs à l'implémentation du projet.

Le projet, mené par le groupe public russe Rosatom, comprend la construction de la centrale, la livraison du combustible nucléaire, la formation des travailleurs ainsi que la maintenance et la réparation des unités de production.

Composée de quatre réacteurs, cette centrale devrait disposer d'une capacité de 4 800 mégawatts. Sa construction devrait être achevée en 2022, tandis que l'entrée en production du premier réacteur est attendue pour 2024.

