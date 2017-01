Trump collecte une somme record pour son investiture

L'équipe du président américain élu Donald Trump a collecté la somme record de 90 millions de dollars pour les événements consacrés à son investiture, qui aura lieu le 20 janvier, relate la presse internationale.

Le comité qui s'occupe de la collecte d'argent a établi une limite pour les dons : 1 millions de dollars pour les compagnies et les groupes. Les dons de particuliers ne sont pas plafonnés.

L'équipe du président sortant Barack Obama avait levé 55 millions de dollars en 2009 et 43 millions en 2013.

« Je ne peux pas imaginer comment ils envisagent de dépenser une telle somme (90 millions) et pourquoi ils (l'équipe de Trump) n'arrêtent pas d'accepter les dons », a indiqué Steve Kerrigan, qui présidait le comité pour l'investiture de Barack Obama en 2013.

Selon son successeur actuel Tom Barrack, le futur président ne compte pas organiser la cérémonie « dans une atmosphère de cirque », bien que la somme record qu'on a collectée permette de réaliser n'importe quel spectacle.

Le fondateur de Bikers For Trump, Chris Cox, s'est pour sa part engagé au nom de sa communauté à ériger un « mur vivant » pour protéger les civils qui se rendront à l'investiture du président élu.

