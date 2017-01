Les terroristes abattent un MiG-23 de l'armée libyenne

Selon l'agence LANA qui cite une source au sein de l'armée, l'appareil a été abattu par une roquette à tête chercheuse. Auparavant, les médias avaient rapporté que l'avion avait chuté en raison d'une défaillance technique survenue à bord.

© AP Photo/ Manu Brabo En Libye, des djihadistes de Daech fuient à la nage

L'interlocuteur de l'agence a fait savoir que l'unique pilote du chasseur avait réussi à s'éjecter de l'avion.

Dimanche 15 janvier, les forces aériennes libyennes ont bombardé les derniers retranchements des terroristes dans l'ouest de la ville de Benghazi.

Berceau de la révolution anti-Kadhafi, Benghazi, deuxième ville de Libye située à 1 000 km à l'est de Tripoli, est le théâtre depuis plus de deux ans de combats quotidiens entre les forces du maréchal Haftar et des milices jihadistes qu'elles tentent de chasser de la ville.

