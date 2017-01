Chypre du Nord: neuf colonels turcs arrêtés pour des liens avec Gülen

Selon les sources militaires de l'agence turque Anadolu, les officiers ont été arrêtés dans la partie turque de Chypre dans le cadre de l'enquête sur l'activité du mouvement Gülen. Les colonels ont été emmenés à Ankara à bord de deux avions militaires. Leurs maisons ont été perquisitionnées.

Le FETÖ, ou confrérie Gülen, est un mouvement islamique et progressiste dirigé par l'imam turc Fethullah Gülen, résidant en exil aux États-Unis depuis 1999.

© REUTERS/ Charles Mostoller Turquie: vaste coup de filet contre les proches de Gulen

M. Gülen et ses partisans sont accusés par Ankara d'être directement impliqués dans la tentative de coup d'État du 15 juillet. Le putsch, organisé par un groupe de soldats et d'officiers des forces armées et de la gendarmerie turques, a fait 246 morts parmi les civils et plus de 2 000 blessés.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »