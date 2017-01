Des canons antiaériens pour les terroristes découverts en Espagne

De 10 000 à 12 000 armes, dont des canons antiaériens, valant 10 millions d'euros sur le marché clandestin, ont été saisies, a annoncé le Corps national de police d'Espagne.

Estas son las 12.000 armas, algunas capaces de derribar aeronaves, intervenidas al crimen organizado. Su precio: 10 mill € en mercado negro pic.twitter.com/iJwcC3PGz9 — Policía Nacional (@policia) 15 janvier 2017

​Le stock retrouvé abritait des fusils automatiques CETME, des mitraillettes Beretta, des mitrailleuses lourdes, des pistolets Astra et Star, des pièces de rechange ainsi que d'autres types d'armements. Une partie de la marchandise s'avère en bon état de fonctionnement. 80 000 euros ont été également confisqués par les forces de l'ordre.

Policía Nacional: Había 12 mil armas de guerra en Cataluña y Vizcaya listas para terroristas https://t.co/iuH7qAWvjg pic.twitter.com/2IrnJK5qwq — Las Voces del Pueblo (@lasvocesdelpue) 15 января 2017 г.

Précédemment, cinq membres d'un groupe du crime organisé, dont quatre hommes et une femme d'origine espagnole, avaient été interpellés dans la ville d'Olot de la province catalane de Gérone, dans la ville de Liendo dans la communauté autonome de la Cantabrie et dans la ville de Getxo de la province de la Biscaye au Pays basque. En outre, des ateliers de réparation d'armes ont été découverts.

Tous les malfaiteurs sont suspectés d'avoir fourni des armes à des groupes terroristes et criminels, achetant des pièces d'occasion, les réparant avant de les revendre sur le marché noir.

Pour trois des cinq suspects, leur détention a été prolongée, les deux autres se sont vus interdire de quitter le pays.

Cette opération de la police espagnole a été effectuée dans le cadre de l'enquête sur l'attentat contre le Musée juif de Belgique à Bruxelles le 24 mai 2014, qui avait fait quatre morts.

