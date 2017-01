Donald Trump dévoile son unique actif en Russie

Un éventuel partenariat bénéfique avec Vladimir Poutine constitue le seul actif du futur président américain Donald Trump, a lancé ce dernier devant les journalistes à la Trump Tower.

« Si Poutine aime bien Donald Trump, je considère ça comme un actif, et non pas une restriction, car les États-Unis traversent des relations affreuses avec la Russie. Celle-ci peut nous aider dans la lutte contre l'État islamique, c'est une tâche prioritaire. Je ne sais pas si ça marchera avec Poutine. J'espère que oui. Mais il est également fort probable que non », a expliqué Donald Trump.

© AFP 2016 Jewel Samad Rapport compromettant sur Trump, «un faux complet»

Mardi 10 janvier, le portail Buzzfeed News a publié un rapport de 35 pages rédigé par un ancien agent du renseignement britannique. Selon ce document, les Russes auraient en leur possession une vidéo datant de 2013 dans laquelle le 45e président des États-Unis se serait livré à des frasques sexuelles avec des prostituées dans une chambre d'hôtel à Moscou.

Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a par la suite réagi en qualifiant ces informations de « balivernes absolues ».

De son côté, le nouveau locataire de la Maison Blanche a diffusé son démenti à travers un tweet laconique : « Fausses informations — une chasse aux sorcières totale ! ».

