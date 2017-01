Trump: «l'Otan est obsolète»

© REUTERS/ Shannon Stapleton Trump énonce une condition pour la levée des sanctions antirusses

Les problèmes qui existent au sein de l'Otan montrent que l'Alliance est obsolète, a déclaré le président élu américain Donald Trump dans une interview accordée aux quotidiens allemand Bild et britannique The Times.

« Il y a longtemps j'ai dit que l'Otan avait des problèmes. Elle est obsolète parce qu'elle a été créé il y de nombreuses années », a-t-il indiqué, avant d'ajouter que l'Alliance ne s'était jamais occupée du terrorisme.

© REUTERS/ Mike Segar Donald Trump dévoile son unique actif en Russie

Il a également souligné que la majorité des pays membres n'investissaient pas suffisamment dans l'Alliance, les États-Unis continuant tout de même à les protéger.

« Les pays (membres) ne payent pas ce qu'ils devraient. Mais nous devons protéger ces pays. Il n'y a que cinq pays (sur 28 — ndlr.) qui paient ce qu'ils doivent, cinq ce n'est pas beaucoup », a déploré le président élu, tout en soulignant que cela n'était pas juste à l'égard des États-Unis.

La plupart des pays membres de l'alliance atlantique n'atteignent pas le niveau de 2 % de leur PIB consacrés aux dépenses militaires, fixé par l'Otan en 2014.

© AP Photo/ Evan Vucci Trump collecte une somme record pour son investiture

Cependant, malgré ces faiblesses, l'Alliance reste aux yeux du président élu « très importante ».

Les États-Unis portent à eux seuls environ 70 % des dépenses militaires de l'Otan, alliance fondée en 1949 au but de faire face à l'Union soviétique et au bloc de l'Est en Europe.

L'investiture de Donald Trump se tiendra le 20 janvier 2017.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».