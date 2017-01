Trump qualifie d’«erreur catastrophique» la politique migratoire de Merkel

Connu pour son discours musclé sur les questions migratoires, le président élu américain Donald Trump a fustigé la politique des « portes ouvertes » mise en place par la chancelière allemande Angela Merkel à l'égard des réfugiés.

« J'estime qu'elle a fait une erreur catastrophique en acceptant tous ces clandestins », a indiqué Donald Trump dans un entretien au quotidien britannique The Times.

La chancelière allemande a été plusieurs fois critiquée pour sa politique migratoire non seulement par ses opposants, mais aussi par ses partisans. La politique dite des « portes ouvertes » a causé des tensions entre les partenaires de longue date au sein de la coalition que sont l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne, dirigée par Mme Merkel, et l'Union chrétienne-sociale en Bavière.

Le ministère allemand de la Défense avait déclaré que près de 280 000 migrants ont demandé l'asile en Allemagne en 2016, environ 890 000 refugiés étant arrivés dans le pays en 2015, soit un chiffre record.

Ce flux a soumis l'administration allemande à une forte pression et a retourné une partie de l'opinion contre la chancelière. D'après les résultats d'un sondage effectué par l'institut Emnid à la demande du quotidien Bild am Sonntag, près de 70% des Allemands, soutiennent l'initiative du premier ministre de Bavière Horst Seehofer visant à réviser la politique allemande en matière de migration et de sécurité.

Cette initiative faisait suite à l'attaque meurtrière de Berlin. Rappelons que le 19 décembre, un camion de 19 tonnes a foncé sur la foule dans une foire de Noël à Berlin. Douze personnes ont été tuées, 50 autres blessées.

Depuis le début de l'année 2016, le taux de criminalité a augmenté de 40 % en Allemagne.

