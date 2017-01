La Royal Navy escortera l’Amiral Kouznetsov

Les bâtiments de guerre britanniques accompagneront le porte-avions lance-missiles lourd Amiral Kouznetsov. Revenant de Syrie, le navire russe passera à proximité des côtes écossaises, explique le journal britannique Telegraph

Le général-major Igor Konachenkov a auparavant déclaré que depuis le 6 janvier, les navires de la Flotte russe du Nord revenaient à la base opérationnelle permanente de Severomorsk, dans le Nord-ouest russe.

​

Le porte-avions lance-missiles lourd Amiral Kouznetsov et plus de 40 avions de l'aviation navale, qui regagnent la Russie, ont participé à la lutte antiterroriste en Syrie.

Des navires de patrouille ainsi que des sous-marins britanniques, appuyés par leurs alliés de l'Otan, suivent très attentivement les déplacements des navires russes, souligne le média.

Ministère russe de la Défense Moscou dément les rapports US sur le renforcement de sa présence en Syrie

D'après les déclarations de Philip Jones, le chef d'état-major de la marine britannique, la Royal Navy doit faire face au plus haut niveau d'activité de la marine russe depuis la fin de la Guerre froide.

Néanmoins, la présence de la flotte russe est beaucoup moins préoccupante que l'activité accrue des sous-marins russes dans les eaux du nord de l'Écosse a expliqué au Telegraph une source proche du dossier.

