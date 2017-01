Comment les services spéciaux US ont tenté d’enrôler un diplomate russe

© AFP 2016 Joshua Lott Too late, Barack… Quand Obama craint que les USA se transforment en agresseurs

Les services spéciaux américains ont tenté de recruter un diplomate russe, a déclaré la porte-parole du ministère russes des Affaires étrangères Maria Zakharova dans une interview accordée à la chaîne Rossiïa1.

Selon la porte-parole, le diplomate que les Américains ont tenté de recruter était chargé d’acheter un médicament pour l’ex-premier ministre russe Evgueni Primakov.

L’incident s’est produit il y a quelques années, mais il n’a fait surface que récemment. Le médicament dont avait besoin l’homme politique n’était disponible qu’aux Etats-Unis et ses proches ont réussi à récolter les 10 000 dollars nécessaires à cet achat.

Le diplomate a essayé d’acheter ce médicament en passant par les canaux officiels, en s’adressant à un médecin.

« Il a été approché par des agents des services secrets américains, qui l’ont emmené dans un sous-sol. La téléphonie portable n’y fonctionnait pas, le privant de possibilité de contacter l’ambassade, le consulat ou ses collègues. L’homme a été enfermé pendant une heure dans ce sous-sol. Le mode de dialogue adopté par les agents ressemblait plus à une tentative d’enrôlement qu’à une conversation normale : ils ont tenté de l’intimider en l’accusant d’avoir trafiqué des produits médicaux », a indiqué Mme Zakharova.

Fait curieux, selon la porte-parole, le médecin auprès duquel le diplomate a essayé d’acheter le médicament continue d’exercer ses fonctions jusqu’à présent, aucune mesure n’ayant été appliquée à son encontre.

Le médicament a été saisi et l’argent n’a pas été immédiatement restitué à son propriétaire.

Suite à l’intervention du département d’Etat US, le conflit a été réglé et la partie américaine a tout fait pour envoyer le médicament en Russie au plus vite, mais « du temps a été perdu », a déclaré Maria Zakharova.

L’ex-premier ministre russe Evgueni Primakov, personnalité éminente de la politique russe et soviétique, est décédé le 26 juin 2015 à l’âge de 85 ans.

