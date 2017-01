Malgré les bruits médiatiques, Poutine et Trump ne discutent pas de leur rencontre

Les informations sur les arrangements préliminaires quant à la rencontre Poutine-Trump sont fausses, aucune préparation pour une rencontre n'a lieu, a déclaré le secrétaire de presse du président russe Dmitri Peskov. Selon lui, ni Donald Trump ni Vladimir Poutine n'ont discuté de la réunion en question.

« Toutes les informations sur d'éventuels arrangements préliminaires pour une rencontre ne correspondent pas à la réalité », a affirmé M. Peskov aux journalistes.

« Il n'y a eu aucun arrangement ni préparatif pour la rencontre, puisque le président (russe, ndlr) et M. Trump n'en ont pas encore discuté, rien n'a été convenu », a-t-il souligné.

© REUTERS/ Kerry Davies Trump préfère Poutine à May? Vent de panique dans les médias britanniques

À l'approche de l'investiture du président élu américain Donald Trump, la presse succombe à la tentation d'inventer elle-même des détails sur la rencontre de ce premier avec le président russe. Ainsi, le journal britannique Sunday Times a affirmé dimanche que M. Trump envisageait de s'entretenir avec le chef du Kremlin à Reykjavik pour discuter notamment d'un nouveau traité portant sur la réduction des armes nucléaires stratégiques. Selon le tabloïde, ce déplacement devrait devenir le premier voyage étranger de M. Trump après son investiture prévue le 20 février.

Par la suite, le Kremlin et la Maison Blanche ont démenti les informations concernant la rencontre dans la capitale islandaise.

Une autre annonce, qui s'est d'ailleurs avérée fausse, a aussi semé la panique dans la presse anglo-saxonne tandis que le Daily Mail a affirmé que la première rencontre de M. Trump se ferait avec M. Poutine et non pas avec la première ministre britannique Theresa May.

