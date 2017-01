Otan: «obsolète» selon Trump, «vestige» selon Moscou

L'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan) n'est pas une organisation moderne qui répond aux questions de stabilité et de sécurité, signale aux journalistes Dmitri Peskov, porte-parole du président russe Vladimir Poutine. Selon le porte-parole, l'objectif de cette structure est d'arriver à une confrontation.

Auparavant, le président élu américain Donald Trump, dans une interview accordée aux quotidiens allemand Bild et britannique The Times, avait qualifié l'Otan d'organisation obsolète, parce qu'elle ne s'occupait pas des problèmes de terrorisme.

« L'Otan est vraiment un vestige, nous sommes également d'accord à ce sujet. Vous savez que nous évoquons notre point de vue sur cette organisation depuis longtemps déjà. C'est une organisation dont le but est la confrontation. Bien sûr, comme elle est accrochée à la confrontation et que toute la structure mise sur la confrontation, alors, il est évident qu'elle ne peut pas être qualifiée de structure moderne qui répond aux idées de la stabilité, du développement durable et de la sécurité », a déclaré M. Peskov.

L'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan) a été fondée en 1949, à l'époque de la guerre froide. Cette organisation était destinée à contrer l'Union soviétique.

