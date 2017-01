Ces huit personnes qui détiennent la moitié des richesses mondiales

L'ONG Oxfam, chargée de lutter contre la pauvreté, a cherché à illustrer le fossé entre les riches et les pauvres à l'approche du Forum de Davos prévu les 17-20 janvier. Selon les statistiques de l'ONG publiées par Le Soir, les huit personnes les plus riches du monde possèdent autant que 3,6 milliards d'êtres humains.

Les chiffres sont le résultat de l'analyse des rapports du Crédit suisse et de la liste des milliardaires du Forbes. Mais qui sont ces personnes si privilégiés ?

Le fondateur de Microsoft Bill Gates est à la tête de la liste, détenant la bagatelle de 75 milliards de dollars (environ 71 milliards d'euros). Il est suivi du businessman et fondateur de la marque Zara, Amancio Ortega (67 milliards de dollars, ou 63 milliards d'euros), et de l'investisseur Warren Buffet (60,8 milliards de dollars, voire 57 milliards d'euros).

© Fotolia/ Givaga La victoire de Trump a déjà coûté 41 milliards de dollars aux plus riches

Dans le classement, on trouve encore le créateur du service Amazon Jeff Bezos, le « père » du réseau social Facebook Mark Zuckerberg, l'ancien maire de New York Michael Bloomberg et plusieurs autres personnalités.

Petite innovation, le rapport de l'Oxfam contient également des statistiques par pays, concrètement pour l'État belge. Le pays n'est pas un exemple flagrant de répartition inégale du patrimoine, mais le fossé entre pauvres et riches est tout de même très prononcé. Ainsi, 10 % des Belges les plus riches détiennent approximativement la moitié des richesses de la nation. L'un d'entre eux, Albert Frère, le premier Belge au classement Forbes, possède autant que les 20 % les plus pauvres.

