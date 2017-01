La prochaine composition du Parlement européen pourrait être la plus anti-européenne!

La prochaine composition du Parlement européen pourrait devenir la plus anti-européenne de l'histoire, a déclaré le vice-président du Parlement européen pour la législature 2014-2019, l'eurodéputé polonais Ryszard Czarnecki.

« Le Brexit a sapé l'autorité et le prestige de l'UE, surtout du point de vue externe, c'est-à-dire dans les relations avec les États-Unis, la Chine ou la Russie. Dans le même temps, l'Union n'a jamais connu jusqu'à présent de tels doutes sur la faisabilité du projet (de l'intégration européenne, ndlr). Tout cela pourrait mener à un "point critique": dans près de deux ans et demi, après les élections, on pourrait voir le Parlement européen le plus anti-européen de l'histoire », a estimé M. Czarnecki dans une interview au magazine Do Rzeczy.

Selon lui, peu sont conscients du fait que 100 des 750 eurodéputés sont des eurosceptiques. Cependant, si le politicien polonais affirme que la situation est mauvaise, elle n'est pas encore catastrophique.

« L'UE n'est pas encore le Titanic. Elle doit se regarder dans le miroir et se dire que la politique migratoire actuelle est bonne à jeter à la poubelle », a exhorté le vice-président du Parlement européen.

M. Czarnecki a également noté que les plus grands donateurs nets de l'UE étaient actuellement sous la pression croissante des eurosceptiques de leurs propres pays, qui commencent à réclamer la restitution de la plupart de leurs contributions.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »