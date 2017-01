Une conseillère de Trump jette l’éponge

Nommée conseillère à la communication stratégique au sein du Conseil de sécurité nationale par le président élu le 15 décembre dernier, Monica Crowley a finalement décliné l'offre de Donald Trump, écrit le Washington Post.

« Après une longue réflexion », Monica Crowley a décidé de « rester à New York ». Je « n'occuperai pas de poste dans la nouvelle administration », a-t-elle indiqué.

« J'apprécie hautement d'avoir été choisie pour la nouvelle administration du président élu, M. Trump. Je continuerai à le soutenir activement, ainsi que son programme de rénovation », a indiqué Mme Crowley citée par le Washington Post.

Il est à noter qu'en janvier dernier, la chaîne CNN et l'édition Politico ont découvert des dizaines de passages plagiés dans le livre de Monica Crowley «What the (Bleep) Just Happened», publié en 2012 chez HarperCollins. Plus tard, son éditeur a même retiré l'ouvrage de la vente.

De son côté, l'équipe de Donald Trump a défendu sa conseillère, dénonçant « une attaque politique destinée à détourner l'attention des vrais défis auxquels ce pays fait face », sans confirmer ni démentir les accusations de plagiat. Cependant, Monica Crowley elle-même n'a pas donné de commentaires sur les accusations.

Le président élu Donald Trump a déjà choisi les membres de son équipe. Les auditions au Senat consacrées à l'approbation des candidatures ont commencé le 10 janvier. L'investiture de Donald Trump est programmée pour le 20 janvier 2017.

