Theresa May: Londres quittera l'Union douanière de l'UE

Selon la chef du gouvernement britannique, le Royaume-Uni cherche un partenariat nouveau et équitable entre une Grande-Bretagne indépendante, qui se prend en main, et ses amis et alliés de l'Union européenne. Ainsi, Londres souhaite conclure un nouvel accord douanier avec les pays de l'UE.

« Je ne veux pas que le Royaume-Uni soit membre de la politique commerciale commune (de l'UE) et je ne veux pas que nous soyons liés aux tarifs extérieurs communs, ce sont des éléments de l'union douanière qui nous empêcheraient de conclure nos propres accords commerciaux avec d'autres pays. Mais je veux que nous ayons un accord douanier avec l'UE », a-t-elle souligné.

