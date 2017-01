La menace réelle que devrait cibler l'Otan est le terrorisme islamiste, selon Trump

Le président élu américain Donald Trump ne prône pas la fin de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan), mais veut que l'Alliance réagisse aux menaces réelles, a déclaré le conseiller de l'homme politique Anthony Scaramucci au Forum économique mondial à Davos.

Lors de son discours au forum, M. Scaramucci a signalé que certains commentateurs accusaient M. Trump d'avoir l'intention de détruire l'Otan. Pourtant, comme l'a précisé le conseiller, le président élu américain de l'a pas dit.

Selon M. Scaramucci, à l'époque, l'Otan avait été créée pour faire face à l'Union soviétique et au communisme, mais une cette mission n'est plus actuelle, parce que l'Union soviétique n'existe plus.

« Il faut se concentrer plus attentivement sur la lutte contre le terrorisme islamiste», a déclaré le conseiller.

Le président élu américain Donald Trump a récemment critiqué l'Otan dans une interview accordée aux quotidiens allemand Bild et britannique The Times. L'homme politique avait qualifié l'Alliance de structure « obsolète ».

