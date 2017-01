Le groupe d’avions Su-24M quitte la base aérienne de Hmeimim pour rentrer en Russie

« Conformément à la décision du commandant suprême, le président russe Vladimir Poutine, nous continuons à réduire la présence des Forces armées russes dans la République syrienne. Le groupe d'avions Su-24 se prépare déjà à partir en Russie », a déclaré le chef du service des opérations de l'état-major général des Forces armées russes en Syrie Andreï Kartapolov.

« Aujourd'hui et dans les prochains jours, les équipages des avions et le personnel médical des forces spéciales quittent la Syrie pour revenir dans leurs sites de déploiement permanent », a ajouté M. Kartapolov.

M. Kartapolov a rappelé que les six premiers bombardiers tactiques Su-24 étaient déjà rentrés en Russie, tandis que les navires du groupe aéronaval russe de la Flotte du Nord, y compris le porte-avions russe Amiral Kouznetsov avec 40 avions embarqués, avaient quitté la zone de conflit syrien et se dirigeaient vers leur base permanente russe.

Le commandant adjoint des Forces aériennes syriennes, Moustafa Fares, a souligné que « l'aide russe à l'armée syrienne avait fait pencher la balance dans la guerre contre le terrorisme en notre faveur ».

« Vous avez fait preuve d'un haut niveau de professionnalisme au cours de l'exécution de vos tâches. Il (le professionnalisme, ndlr) est une incarnation des traditions glorieuses de l'armée russe et de la fermeté des relations amicales qui unissent nos États, nos armées et nos peuples depuis des décennies », a proclamé le général syrien.

Le ministère russe de la Défense a remis des prix et des certificats de mérite à 28 soldats et officiers distingués, alors que 15 militaires russes ont reçu des médailles syriennes de la Fraternité de combat.

Le major Natalia Sivko, au nom de l'équipe médicale des forces spéciales, a décrit comment les médecins avaient contribué à la mission russe en Syrie.

« Les médecins russes ont aidé plus de 5 000 citoyens syriens, 415 (personnes, ndlr) ont été traitées à l'hôpital, dont 100 opérées. Nos spécialistes accompagnaient les convois humanitaires et examinaient les malades », a fait savoir Mme Sivko.

Rappelons que la Russie mène depuis le 30 septembre 2015 une opération militaire contre les terroristes en Syrie sur décision du président russe Vladimir Poutine et à la demande du président syrien Bachar el-Assad. Le 14 mars 2016, Vladimir Poutine a ordonné le retrait des forces aériennes russes de Syrie. Selon lui, les militaires russes ont accompli leur mission et inversé la tendance dans la lutte contre le terrorisme.

Certains avions et hélicoptères russes sont toutefois restés en Syrie dans le cadre de l'opération antiterroriste.

