Antonio Tajani élu président du Parlement européen

Le candidat du Parti populaire européen et ancien commissaire européen Antonio Tajani a été élu comme nouveau président du Parlement européen, indique FranceTVInfo. L'Italien Antonio Tajani est élu avec 351 voix, après quatre tours d'un vote indécis.

En vertu d'un accord entre le PPE et le Parti socialiste européen (PSE), le parchoir du parlement de l'UE a été accordé pendant la moitié de la mendature, soit deux ans, au membre du PSE Martin Schulz puis pendant l'autre moitié à un membre du PPE.

Antonio Tajani, né le 4 août 1953 à Rome, est un homme politique italien et est l'un des quatorze vice-présidents du Parlement européen. Avant ses actuelles fonctions, il a été commissaire européen aux Industries et à l'Entrepreneuriat et a également été l'un des vice-présidents de la commission européenne.

Comme le précise FranceTVInfo, Antonio Tajani était ancien commissaire européen et proche de Silivio Berlusconi dont il était porte-parole.