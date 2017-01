Inégalité sociale: l’Allemagne aurait pu mieux faire

Bien que l'Allemagne soit le pays de l'UE le plus épanoui du point de vue économique, les indices d'inégalité sociale au sein de la société allemande restent extrêmement élevés, a déclaré dans un commentaire à Sputnik Steffen Küßner, représentant de l'organisation indépendante d'aide aux pays en développement Oxfam.

« L'Allemagne n'est pas un coin de paradis », note l'expert, ajoutant qu'il serait impossible de trouver un autre pays de la zone euro où la richesse serait repartie d'une manière aussi injuste.

Selon Oxfam, la fortune de 36 milliardaires allemands est égale au capital reparti entre la moitié la plus défavorisé de la population allemande. En outre, en Allemagne on enregistre le plus grand écart de salaire entre les deux sexes exerçant le même métier.

M. Küßner souligne que pour lutter contre l'inégalité sociale des mesures politiques s'imposent. Et bien que l'inscription de cette question à l'ordre du jour du Forum économique mondial puisse relever d'un certain progrès, les États doivent déployer plus d'efforts pour y apporter une solution. Notamment, l'Allemagne doit initier la discussion de ce problème au sein du G20, estime l'expert.

« L'inégalité sociale n'est pas un cataclysme naturel, c'est l'affaire de l'homme et ce dernier peut changer l'état des choses », est persuadé M. Küßner.

Il s'est en outre dit perplexe face au rôle ultérieur de Washington dans le règlement du problème d'écart financier entre les riches et les pauvres. Il espère qu'en dépit des propos provocateurs, le président élu américain Donald Trump sera ouvert aux initiatives concernant l'inégalité sociale. À l'avenir, il faudra fermer des oasis fiscales, mettre fin à l'annulation des impôts pour les grandes sociétés et définir un montant d'impôt minimal pour l'ensemble de la société.

