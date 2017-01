Les établissements d’enseignement californiens proposeront probablement à leurs étudiants de suivre un cours consacré à « l’ingérence russe », lit-on dans le journal Los Angeles Times

Cette initiative a été avancée par le membre de l’Assemblée législative californienne Mark Levine. Le député propose au Conseil local de l’éducation de préparer un programme qui porterait sur les « accusations portées en lien avec la victoire de Donald Trump aux élections ».

« La Californie représente le plus grand marché de manuels aux États-Unis. À l’aide de ce projet de loi, on pourrait fournir des informations fiables aux étudiants californiens et dans le reste des États-Unis sur les élections présidentielles de 2016 », a déclaré M. Levine.

© AFP 2016 SAUL LOEB Rapport sur l’ingérence russe dans les élections, les USA fidèles à eux-mêmes

Cette proposition du député repose sur les témoignages d’agents des services spéciaux américains auprès du Congrès concernant « l’ingérence de la Russie dans les procédures électorales ».

Il ne reste qu’à regretter à quel point la désinformation, qui constitue un élément clé de la politique irresponsable de l’administration de Barack Obama, est contagieuse et destructrice pour la société américaine. Le mythe de la prétendue ingérence russe dans les élections américaines, s’il était promu par les établissements d’enseignement aux États-Unis, aurait peu de chance d’améliorer les relations entre Moscou et Washington. Relations déjà aggravées par les craintes de ce dernier qui semble voir la Main du Kremlin derrière tous ses problèmes internes.

© AFP 2016 JEFF KOWALSKY Trump dément les informations sur l'ingérence de la Russie dans la présidentielle US

En octobre, les services spéciaux américains ont ouvertement accusé Moscou de tenter d’influencer le cours des élections, reconnaissant néanmoins que les hackers n’étaient pas parvenus à accéder aux systèmes électoraux américains.

Par la suite, la Maison-Blanche a reconnu ne pas avoir détecté d’attaques de hackers le jour de l’élection.

Donald Trump a qualifié d’absurdes ces accusations des leaders occidentaux.

Suite à ces dernières, Craig Murray, représentant de WikiLeaks et ancien ambassadeur britannique en Ouzbékistan, a confirmé avoir reçu des documents compromettant Hillary Clinton de la part d’un démocrate dégoûté par l’activité du parti.

