Palmyre: les forces syriennes lancent une offensive contre Daech

Les forces gouvernementales syriennes soutenues par les forces aérospatiales russes ont lancé une offensive près de Palmyre contre le groupe terroriste État islamique (Daech), a déclaré lors d'un briefing le chef du Commandement opérationnel principal de l'État-major général des Forces armées russes, le général Sergueï Roudskoï.

© AFP 2016 Maher AL MOUNES Daech a l'intention de détruire des sites historiques à Palmyre

Selon M. Roudskoï, les activités de la coalition dirigée par les États-Unis aux environs de la ville irakienne de Mossoul ont en grande partie provoqué le mouvement des forces de Daech vers la partie est de la Syrie. Ces forces transmettent presque sans aucun obstacle les armes, les explosifs et les combattants dans la direction de Palmyre, de Deir ez-Zor et de la ville d'al-Bab près de la frontière turque.

« Nous avons reçu l'information, confirmée par plusieurs sources, sur l'envoie par Daech d'une grande quantité d'explosifs dans la région de Palmyre, afin de détruire l'héritage historique mondiale de la ville. Actuellement, les forces gouvernementales soutenue par les forces aérospatiales russes ont lancé une offensive près de Palmyre contre les terroristes de Daech », a déclaré le général.

Depuis début décembre, des combats acharnés font rage aux abords de la ville de Palmyre. Les djihadistes ont lancé une violente offensive pour s'emparer à nouveau de la cité antique, reprise le 27 mars dernier par les troupes gouvernementales syriennes. Palmyre, dont les vestiges sont classés au patrimoine mondial de l'Unesco, était restée pendant 10 mois sous contrôle des terroristes.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».