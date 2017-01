Kiev pourrait récupérer le Donbass en renonçant à la Crimée, a déclaré la députée de la Rada (parlement ukrainien) Nadejda Savtchenko dans une interview à la chaîne 112 Ukraine.

Selon la parlementaire condamnée auparavant en Russie dans le cadre d’une affaire de meurtre impliquant deux journalistes russes et graciée par un décret du président russes, « peu importe depuis combien de temps les députés ont crié et déchiré leurs chemises », il faudra renoncer à la Crimée « pour un certain temps ».

« La Crimée est une nouvelle Transnistrie. Et pour ne pas transformer le Donbass en Transnistrie, les autorités ukrainiennes devraient laisser la Crimée occupée et reprendre le Donbass. À l’heure actuelle, je ne vois pas d'autres moyens pacifiques (de résoudre le conflit, ndlr) », a souligné Mme Savtchenko.

La « meilleure solution » pacifique du différend serait, selon la députée, un accord sur la Crimée et le Donbass conclu entre la Russie et l’Occident. L’Ukraine ne doit pas participer à ces négociations, étant politiquement dépendante, souligne Nadejda Savtchenko.

Les dirigeants russes ont à plusieurs reprises répété que Moscou ne participait pas au conflit dans le Donbass qui n’implique que les autorités ukrainiennes et les combattants du Donbass. De ce fait, la solution de Mme Savtchenko ne pourra sûrement pas aider à résoudre le problème.

Rattachée à l'Ukraine par Nikita Khrouchtchev en 1954, la Crimée a regagné la Fédération de Russie suite à un referendum organisé au printemps 2014. Plus de 95 % des habitants de la péninsule ont voté pour ce rattachement qui n'a jamais été reconnu par Kiev. Moscou a à maintes reprises réitéré que le référendum s’était déroulé conformément aux normes démocratiques et au droit international.

