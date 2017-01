Nadejda Savtchenko accusée de haute trahison

Le 18 janvier 2017, le deputé du parlement ukrainien de la fraction proprésidentiel «Bloc de Piotr Porochenko» Ivan Vinnik a exhorté le Service de sécurité d'Ukraine à ouvrir une affaire pénale contre Nadejda Savtchenko en l'accusant de haute trahison suite à ces négociations avec des opposants ainsi qu'à la publication de la liste des prisonniers du Donbass.

Lors de la réunion du Comité de la securité nationale, le député du parti du « Front National » Andrei Teteruk a présenté une résolution sur un arrêt de l'activité de Savtchenko au sein du Comité.

© Sputnik. Mikhail Palinchak La députée ukrainienne Savtchenko appelle à reconnaître la Crimée russe

«Afin de mettre fin à toute activité de la députée Savtchenko au sein de notre Comité, de ne pas divulguer des informations classées secret d'État, malgré le fait qu'un membre du Comité doive participer aux réunions examinant des questions relatives au secret d'État, je vous prie de soutenir cette résolution et de la voter dans son intégralité », a déclaré M. Teterut à la chaine 112 Ukraine

Auparavant, de nombreux députés de la Rada avaient critiqué Nadejda Savtchenko pour sa rencontre avec des opposants. Plus tard elle avait été exclue du parti « Batkovshina » qui siège au parlement ukrainien, mais avait conservé son mandat. Aujourd'hui, Nadejda Savtchenko est une députée sans étiquette.

Le 22 décembre 2016, la Rada l'avait exclue de la délégation ukrainienne de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.

