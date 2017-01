Attentat d’Istanbul: un véritable arsenal découvert chez le terroriste (Vidéo)

Le 18 janvier, la police turque a effectué un raid dans le quartier stambouliote d'Esenyurt, plus précisément dans l'appartement d'Abdoulgadhir Macharipov, ressortissant ouzbek interpellé le 16 janvier et accusé d'avoir perpétré un attentat le soir du Nouvel an dans une discothèque d'Istanbul, le Reina, annoncent les médias locaux.

Des pistolets, un drone, 197 000 de dollars (environ 184 000 euros), des sommes importantes en devises libyennes et irakiennes, ainsi qu'un frigo bien rempli de nourriture témoignent que le malfaiteur avait l'intention de s'y cacher pour longtemps.

​En outre, une paire de billets doux, signées « Dina, je t'aime » et « T'es folle » ont été également retrouvées.

​

L'interrogatoire du terroriste se poursuit. Il en ressort que les 197 000 dollars ont été remis à ce dernier par les membres de l'État islamique pour qu'il puisse s'éclipser après avoir commis l'attentat.

Dans la nuit du Nouvel an, un individu armé d'un fusil d'assaut a surgi devant la boîte de nuit Reina, au cœur d'Istanbul, et a ouvert le feu sur les personnes qui se trouvaient devant l'entrée. L'assaillant a abattu d'abord un policier et un civil. La boîte de nuit est située dans le quartier d'Ortaköy, au bord du Bosphore, dans la partie européenne de la ville.

Reina saldırısının faili Abdulgadir Masharipov'un yakalandığı İstanbul Esenyurt'taki ev basın mensuplarına açıldı.(Reuters) pic.twitter.com/suZTwLrPOw — EHA_GÜNDEM (@eha_medya) 17 января 2017 г.

​Après être entré dans la discothèque, l'assaillant a tiré au hasard sur la foule. L'attaque a fait au moins 39 morts et 69 blessés.

