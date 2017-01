L’État islamique a perdu un quart de son territoire en 2016

Selon les experts de l'entreprise d'information britannique IHS Markit, au cours de l'année dernière les djihadistes ont perdu environ 18 000 kilomètres carrés et contrôlent, à l'heure actuelle, un territoire de 60,4 kilomètres carrés.

D'après leur rapport, en 2016 l'État islamique a perdu 23 % des territoires occupés et 14 %, un an plus tôt.

« En 2016, Daech a subi des pertes territoriales sans précédent. Cela concerne les régions qui ont joué un rôle clé dans les plans du groupe », indique Columb Strack, analyste en chef d'IHS Markit.

© AFP 2016 MUSTAFA OZER Daech a perdu un tiers de son territoire depuis janvier 2015

Il explique la reprise de Palmyre par les djihadistes en décembre dernier par le fait que « les forces d'Assad et leurs alliés étaient engagés à Alep ».

L'analyste signale que l'armée gouvernementale d'Irak fait montre d'un « progrès stable » dans la libération des quartiers est de Mossoul, en dépit de la résistance acharnée des djihadistes.

« Nous comptons que l'armée gouvernementale irakienne prendra Mossoul dans la première moitié de l'année (en cours, ndlr) », précise Columb Strack.

Le rapport d'IHS Markit indique que la reprise de la ville syrienne de Raqqa, fief des djihadistes en Syrie, sera l'étape la plus compliquée dans la lutte anti-Daech.

Les analystes estiment que les différends qui s'accentuent entre les partisans d'une doctrine islamique plus traditionnelle et de l'islam radical pourront avoir pour effet une augmentation du nombre de déserteurs, voire une scission au sein du groupe.

