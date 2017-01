Une culturiste iranienne écope d’une peine de prison pour des selfies

Selon l'agence de presse Mizanonline, la jeune femme est accusée d'avoir violé les règles de la République islamique sur la nudité. Faute de pouvoir payer une caution, elle a été placée en détention.

ارتش تک نفره اگر قرار بود به عقايد همه احترام گذاشته بشه، این جهان هنوز درگیر الاغ و شتر و شپش و طاعون بود! Фото опубликовано 👑ارتش تک نفره👑 (@shirin_muscleking) Янв 17 2017 в 6:13 PST

En Iran, toute femme qui ne porte pas de foulard et qui sort sans couvrir bras et jambes est considérée comme nue.

ارتش تک نفره… عدالت با من چنین گفت:انسانها باهم برابر نیستند و هرگز برابر نخواهند شد. Фото опубликовано 👑ارتش تک نفره👑 (@shirin_muscleking) Янв 7 2017 в 10:23 PST

Le nom de la jeune femme n'a pas été dévoilé, mais les médias iraniens supposent qu'il s'agit de Shirin Nobahari, une des deux culturistes iraniennes participant à des compétitions internationales.

ارتش تک نفره نباید زندگی رو اونقد جدی بگیری ، چون زنده ازش بیرون نمیای. Фото опубликовано 👑ارتش تک نفره👑 (@shirin_muscleking) Дек 19 2016 в 6:26 PST

