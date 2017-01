En 10 mois, 179 étranges ont reçu le passeport de la République autoproclamée de Donetsk

En dix mois, plus de 42 000 personnes, dont 179 étrangers, ont reçu des passeports de la République populaire autoproclamée de Donetsk, a annoncé le chef du Service migratoire Vladimir Krasnochtcheka.

« À ce jour, plus de 42 000 passeports de la République populaire de Donetsk (RPD) ont été délivrés et quelque 5 000 nouvelles demandes sont en train d'être traitées. Selon les données disponibles à la fin de l'année dernière, 179 étrangers figurent parmi les titulaires du passeport de la RPD », a-t-il déclaré, soulignant que cette année, plusieurs étrangers avaient déjà déposé leurs demandes.

C'est le 16 mars 2016 que la RPD a commencé à délivrer ses passeports, d'abord à des adolescents ayant atteint l'âge de 16 ans. Depuis le mois de juillet, toute personne désireuse d'être titulaire de ce passeport peut faire la demande.

Fin novembre, le vice-président du comité du Conseil populaire de la République autoproclamée, Vladislav Brig, a fait savoir que les Russes, les Français et les Espagnols arrivaient en tête des demandeurs étrangers du passeport de la RPD.

Début avril 2014, lors de meetings, les habitants des régions de Donetsk et de Lougansk ayant refusé de reconnaître la légitimité du coup d'État à Kiev ont proclamé la création de « républiques populaires ».

À l'issue de référendums, les républiques ont proclamé leur souveraineté, ont formé leurs administrations locales et ont organisé les élections des dirigeants du pouvoir exécutif et des députés du parlement. Kiev refuse de reconnaître l'indépendance de ces territoires, les qualifiants d'« occupés ».

En avril 2014, les nouvelles autorités qui ont effectué le coup d'État à Kiev ont lancé une opération militaire contre les Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lougansk, mais n'ont jamais réussi à les reconquérir. Selon l'Onu, 9 600 personnes ont déjà trouvé la mort dans ce conflit.

