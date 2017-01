Zakharova qualifie d’«absurde et honteux» le comportement de l’administration Obama

Le comportement adopté par l'administration de Barack Obama paraît absurde et honteux pour un pays aussi grand que les États-Unis, a déclaré jeudi lors d'un point presse la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.

« Le comportement de l'administration de Barack Obama paraît si absurde et si honteux pour un pays aussi grand que les États-Unis, qu'il est difficile d'associer ces actes convulsifs avec la position du peuple américain », a-t-elle expliqué en référence à la récente expulsion de 35 diplomates russes des États-Unis.

Elle a en outre regretté que la période de la présence de Barack Obama au pouvoir soit devenue le temps des opportunités perdues pour les deux pays.

« Nous regrettons sincèrement que la présidence de Barack Obama, surtout son second mandat, soit devenue une période d'opportunités manquées pour les relations bilatérales. Elle a par ailleurs apporté peu de bonnes choses au reste du monde », a fait remarquer la haute diplomate, soulignant qu'au cours de ces huit dernières années l'instabilité n'avait fait que croître dans le monde.

Mme Zakharova a en outre déclaré espérer que l'investiture de Donald Trump, fixée au 20 janvier, permettrait de surmonter la crise dans les relations bilatérales russo-américaines.

