Quand la réservation des billets de train est conditionnée par l'islam

L'embarras dans lequel s'est retrouvé Fatih Erciyas a provoqué un tollé en Turquie: ce père d'une fille mineure s'est présenté au guichet de la gare pour se procurer deux billets de train pour le trajet Ankara-Istanbul. Or, le guichetier a refusé de lui vendre deux places côte à côte, expliquant qu'en vertu d'« une pratique en vigeur, il ne pouvait pas placer une femme à côté d'un représentant du sexe opposé ». À sa demande d'expliquer de quelle pratique il s'agissait, l'employé lui a répondu que « ceci n'était pas approuvé par l'islam », rapporte le portail Dokuz8haber.

L'homme s'est dit bouleversé par un tel argument. « Je suis sous le choc. Lorsque je me suis adressé au service clientèle, on m'a confirmé qu'on ne vendait pas de places voisines homme/femme, ajoutant toutefois que cette pratique n'était pas liée à une composante religieuse, mais aux règles de réservation des transports publics », a-t-il indiqué dans une interview au portail.

Les femmes ne souhaitant pas souvent effectuer leur voyage en compagnie d'un homme étranger, le système réserve automatiquement des places dans ce format, lui a-t-on encore expliqué.

« Ce qui est curieux, c'est que leur système ne prend pas en considération le lien de parenté qui peut exister entre les passagers. C'est-à-dire qu'on peut vous refuser une place à côté de votre mère, fille ou épouse », s'indigne l'homme.

Pendant ce temps, la Direction des transports ferroviaires du pays a démenti les propos de l'homme, assurant que la cause pour laquelle ce dernier n'avait pas pu acheter deux places voisines dans le train n'était aucunement liée à la pratique décrite ci-dessus, mais au manque de places libres.

