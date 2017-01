CNN conjecture l’assassinat de Trump et Pence au cours de l'investiture

En discutant de la liste des précautions qui ont été prises pour assurer la sécurité du président élu lors de sa cérémonie d'investiture, le journaliste de CNN Brian Todd s'est posé la question de savoir « qui serait en charge si une attaque frappait le président élu, le vice-président et les dirigeants du Congrès juste au moment de la passation de pouvoir ».

« Selon la constitution, si le président et le vice-président sont tués ou incapacités, c'est le président de la Chambre des représentants des États-Unis (la chambre basse du Congrès américain, ndlr) qui est censé lui succéder, ensuite c'est le président pro tempore du Sénat des États-Unis (la chambre haute du Congrès, ndlr) », a déclaré Brian Todd.

Ensuite, le journaliste de la chaîne télé, qualifiée par M. Trump d'« organisation horrible » qui publie de « fausses informations », s'est demandé ce qu'il se passerait si « quelque chose leur arrivait aussi ».

« Ensuite, le tour descend sur la liste des secrétaires (ministres, ndlr) du cabinet, à commencer par le secrétaire d'État (le ministre des Affaires étrangères). Le jour de l'inauguration, à titre de précaution, le secrétaire du cabinet, qui a été appelé le "successeur désigné du président", ne participera pas à la cérémonie, prêt à intervenir si quelque chose arrive », explique Brian Todd.

« Mais ce ne sera pas un secrétaire du cabinet de Trump, puisqu'aucun d'entre eux n'a encore été confirmé. Ce sera un candidat d'Obama », a noté le journalise. « Aucun mot de la Maison Blanche au sujet de qui sera cette personne vendredi. »

Le rapport de Brian Todd fait échos aux déclarations d'un autre journaliste américain, Wolf Blitzer, qui a demandé de façon dramatique: « Et si un président élu et ses successeurs immédiats étaient éliminés le tout premier jour? »

S'adressant à CNN, un juriste a souligné qu'il était possible que le président soit en fait « issu de l'administration antérieure ». Cette personne, selon l'expert, pourrait même être secrétaire d'État intérimaire, puisque le secrétaire d'État John Kerry devrait démissionner vendredi midi.

Le curieux rapport de CNN a provoqué l'ire des médias sociaux. En particulier, les utilisateurs indignés ont suggéré que la chaîne télé essayait d'inciter à un assassinat présidentiel.

« Rien de suggéré ici, hein CNN? », a demandé l'un des utilisateurs. « MDR: Rien ne va arriver. Pourquoi tant de mort et de négatif autour de Trump? », se demande un autre.

D'autres ont remarqué que le rapport était simplement « idiot » et ont signalé la vidéo, qui a été très mal notée par les utilisateurs, précisant que dans le contexte des menaces de mort répétées contre la personne du président élu au cours des dernières semaines et des mois, il était possible d'affirmer que le rapport « incite à la violence », ce qui est contraire aux conditions de service de YouTube.

Malgré de nombreux sondages et des prévisions qui tablaient sur une victoire d'Hillary Clinton, soutenue par les principaux médias américains, le candidat républicain a remporté l'élection présidentielle du 8 novembre avec 279 grands électeurs contre 228 pour sa rivale démocrate. L'investiture de Donald Trump aura lieu le 20 janvier 2017.

