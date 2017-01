Gambie: les opérations militaires suspendues pour une dernière médiation

© AFP 2016 SEYLLOU Les troupes sénégalaises sont entrées en Gambie

L'opération militaire en Gambie a été suspendue cette nuit afin d'exploiter la dernière possibilité de régler le conflit par la voie pacifique. Cependant, si Yahya Jammeh persiste dans son refus de céder le pourvoir au nouveau président Adama Barrow, l'intervention se poursuivra, a annoncé la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (Cédéao).

Il est hors de question que Jammeh soit autorisé à rester dans son pays, mais, si la médiation réussit, il pourra s'exiler dans celui de son choix, a déclaré à la presse Marcel de Souza, président de la Commission de l'organisation, évoquant une possible amnistie, cité par Reuters.

«Nous pensons que jusqu'à la dernière minute il y a encore une solution par le dialogue», a-t-il déclaré, justifiant devant des journalistes la suspension de l'intervention dite «Opération restauration de la démocratie» lancée jeudi après l'investiture d'Adama Barrow au Sénégal.

Selon De Souza, 7 000 soldats venus du Sénégal, du Nigeria, du Ghana, du Togo et du Mali participent à l'opération. Des troupes avaient déjà pénétré en Gambie par le sud-est, le sud-ouest et le nord quand l'ordre de s'arrêter leur a été donné.

L'avancée des soldats reprendra à midi (12h00 GMT) vendredi si Jammeh persiste à refuser de quitter le pouvoir, a poursuivi le responsable de la Cédéao. Et Adama Barrow rejoindra la Gambie dès la fin de l'intervention militaire.

© AFP 2016 Alain Jocard La Gambie est désormais une "république islamique"

À New York, le Conseil de sécurité des Nations unies a approuvé à l'unanimité une résolution présentée par le Sénégal appuyant les efforts de la Cédéao pour faire respecter la volonté du peuple gambien.

À Washington, le département d'État américain a exprimé son soutien à une intervention militaire, soulignant l'importance « de stabiliser une situation tendue ».

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »