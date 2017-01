Avalanche en Italie: Poutine adresse ses condoléances

© AP Photo/ Italian Finance Police / Guardia di Finanza Les conséquences de l’avalanche meurtrière en Italie 8

Vladimir Poutine a envoyé un message de condoléances au premier ministre italien Paolo Gentiloni après la mort de plusieurs personnes dans l'avalanche qui a frappé un hôtel dans la région des Abruzzes, mercredi dernier.

« Veuillez accepter nos plus sincères condoléances pour la perte de vies humaines provoquée par l'avalanche aux Abruzzes », lit-on dans le document publié sur le site officiel du Kremlin.

Le chef d'État russe a exprimé « une sympathie sincère » aux familles et aux proches des victimes. « Que le courage ne les quitte pas dans cette heure difficile », a déclaré le président.

© AP Photo/ FILIPPO MONTEFORTE / AFP Un séisme de magnitude 5,4 dans le centre de l'Italie

Le soir du mercredi 18 janvier, une avalanche de neige provoquée par de forts tremblements de terre dans la partie centrale de l'Italie s'est abattue sur un hôtel situé dans le massif montagneux du Gran Sasso dans les Abruzzes. Selon de récentes informations, 34 personnes, dont 22 clients, huit membres du personnel et quatre autres, se trouvaient à l'intérieur du bâtiment.

Pour le moment, les sauveteurs ont découvert quatre corps sur les lieux, alors qu'une trentaine de personnes sont toujours portées disparues.

