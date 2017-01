Infatigable, le FBI continue de chercher des ombres de liens entre Trump et Moscou

Des agents du renseignement américains analysent des communications interceptées et des transactions financières en vue de déceler des liens entre l'entourage du président américain élu Donald Trump et des fonctionnaires russes. L'équipe de Trump déclare ne rien savoir sur les raisons de cette enquête.

L'enquête est menée par le FBI avec le soutien de la NSA, de la CIA et de l'unité des crimes financiers du département du Trésor. Ils cherchent à détecter d'éventuels liens qu'entretiendraient avec des fonctionnaires russes Paul Manafort, ex-directeur de campagne de Donald Trump et ancien conseiller du président ukrainien Piotr Porochenko, Carter Page, homme d'affaires et conseiller de campagne de Trump, et le républicain Roger Stone.

« Nous n'avons jamais eu connaissance d'aucune enquête ou même d'un fondement pour une telle enquête », a déclaré au New York Times Hope Hicks, porte-parole de Trump.

M. Manafort, pour sa part, a considéré comme une « sale blague » et un mensonge les allégations sur ses prétendus liens avec des fonctionnaires russes.

Des agents de renseignement ont remis à la Maison Blanche leurs rapports fondés sur des écoutes, mais pour l‘heure, il n'y a aucune preuve de liens avec le Kremlin, informe le journal.

Certains services de renseignement américain avaient accusé les hackers russes d'avoir piraté des sites d'organisations politiques des États-Unis au cours de la récente campagne présidentielle, et ce, pour aider Donald Trump à l'emporter. Le directeur du FBI James Comey n'a pas partagé cet avis. Aucune preuve n'a non plus été fournie à cet égard.

