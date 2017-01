La Russie donne le feu vert au Turkish Stream

© AFP 2016 Dimitar Dilkoff Turquie: le parquet délivre 243 nouveaux mandats d’arrêt

Approuvé par le parlement de Turquie et signé par le président turc Recep Tayyip Erdogan en perssonne, l'accord sur la construction du gazoduc Turkish Stream a été enfin ratifié par la Douma (Chambre basse du parlement russe, ndlr), annoncent les médias russes.

Le ministre turc de l'Energie, Berat Albayrak, avait déclaré précédemment que les travaux de construction du gazoduc Turkish Stream commenceraient début 2017. Ankara considère ce projet comme un élément important de la politique énergétique turque.

Le 10 octobre, Moscou et Ankara ont signé un accord intergouvernemental sur la construction de deux conduites du gazoduc sous la mer Noire.

Une conduite de Turkish Stream transportera du gaz au marché turc et l'autre transitera par la Turquie vers les pays européens. La fin des travaux est prévue pour décembre 2019.

La Russie et la Turquie ont décidé de construire le gazoduc Turkish Stream, le deuxième gazoduc russo-turc, suite à la décision russe d'abandonner le projet South Stream provoquée par la position hostile de l'Union européenne. Toutefois, les négociations ont été suspendues en 2015 en raison d'une crise dans les relations bilatérales.

Le gazoduc Turkish Stream doit relier la Russie à la partie européenne de la Turquie et à la frontière grecque par le fond de la mer Noire. Le tronçon sous-marin du pipeline sera long d'environ 910 km. Le coût du projet était initialement évalué à 11,4 milliards d'euros.

Le gazoduc Turkish Stream doit comprendre quatre conduites censées acheminer du gaz russe vers les pays du sud-est européen, dont la Grèce. Il est également prévu de construire un hub gazier à la frontière turco-grecque, afin que les États de l'Union européenne puissent s'y approvisionner en gaz après avoir mis en place les infrastructures nécessaires à cet effet.

