Trump invite la pluie à son investiture: «Ils verront, ce sont mes vrais cheveux!»

La fameuse coiffure de M. Trump a longtemps fait l'objet de rumeurs. Certains ont même affirmé qu'il s'agissait en fait de cheveux artificiels. Pourtant, le jour J pour Donald Trump, pourrait mettre fin à ces spéculations.

« Ce n'est pas grave, je veux dire la vérité et, s’il pleut vraiment, c'est ok. Bien entendu, ce sera un vrai désordre (sur ma tête), mais ils vont voir que ce sont mes vrais cheveux », a ironisé le 45e président des États-Unis.

Plus tôt, les organisateurs de l'investiture de M. Trump ont annoncé qu’ils autorisaient le public à apporter des parapluies à la cérémonie en raison de la pluie attendue. Les petits parapluies pliants seront autorisés lors de la cérémonie, tandis que les grands parapluies devront être laissés à l’entrée pour des raisons de sécurité.

© AFP 2016 Jewel SAMAD A défaut de tuer Trump, ils essayent de faire échouer son investiture

Des célébrités impliquées dans les manifestations anti-Trump, un groupe spécial « Fais échouer le 20 janvier » qui appellent à organiser des manifestation partout où c'est possible pour bloquer la route, les représentants de la « liberté d’expression » dont les plus courageux (la chaîne CNN) discutent en direct d'un possible attentat contre lui, et même le Sénat qui d’une manière discrète essaye de faire échouer l’investiture en sabotant la nomination à leurs postes des membres de l'équipe du président élu.. Et pourtant, face à eux, Trump est serein comme jamais! Il semble que rien ne soit capable de gâcher le Jour J, et le président est d'une humeur parfaite.

« Nous allons faire en sorte que l’Amérique soit grande pour tout le monde, partout dans le pays », a déclaré Donald Trump, jeudi soir, sur les marches du Lincoln Memorial, en conclusion d’un concert gratuit en son honneur devant des milliers de partisans.