Mark Zuckerberg déclare la guerre aux Hawaïens!

Quelques centaines habitants de l'île hawaïenne de Kauai viennent d'apprendre que le PDG de Facebook Mark Zuckerberg avait intenté une action en justice sous prétexte de protéger sa propriété. Une véritable déclaration de guerre.

Trois sociétés appartenant également à l'entrepreneur américain ont déposé huit plaintes auprès de la cour de justice locale contre les familles, qui ont hérité de 14 sites ayant appartenu leurs parents en conformité avec la loi locale du Kuleana Act, en vigueur depuis 1850. Cette loi prévoit l'application du droit de succession d'un héritier s'il est bien un parent direct du propriétaire.

De plus, ces terres ne totalisent que 32 000 mètres carrés sur les 2.832.000 que compte la propriété du Mark Zuckerberg. Carlos Andrade, seule personne qui occupe effectivement une de ces parcelles, s'est rangé du côté du milliardaire. Gratuitement, se demande-t-on ?

D'après Keoni Shultz, l'avocat de M. Zuckerberg, les terres locales peuvent être néanmoins vendues aux enchères. Mais plusieurs des habitants locaux concernés par la loi sont embourbés dans des conflits internes et ne semblent pas être au courant qu'ils ont le droit de porter plainte tant que l'action en justice n'a pas été examinée par le tribunal.

Bon courage.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »