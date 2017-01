Le bâtiment de la Direction générale de la sécurité pilonné à Istanbul

Selon les données préliminaires, les obus n'ont pas touché le bâtiment. Plusieurs policiers se sont rendus sur les lieux, une opération de recherche des tireurs a été lancée.

Le gouverneur d'Istanbul Vasip Sahin s'est exprimé sur son compte Twitter :

1-İl Emniyet Müdürlüğü bahçe duvarına isabet eden bir lav silahı saldırısı meydana gelmiş olup, personelimizden ölü,yaralı bulunmamaktadır. — Vasip Şahin (@vasipsahin) 20 января 2017 г.

« Une attaque au mortier a été perpétrée, les obus ont touché la clôture de la Direction générale de la sécurité d'Istanbul, il n'y a pas de victimes ni de blessés parmi nos collaborateurs ».

2-Saldırıyı yapan kişi ya da kişilerin tespit ve yakalanmalarına yönelik geniş çaplı operasyonlara devam edilmektedir. — Vasip Şahin (@vasipsahin) 20 января 2017 г.

« Une opération d'envergure a été lancée en vue de retrouver et d'identifier le ou les agresseurs ».

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »