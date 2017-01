En Croatie, un député d’opposition expulsé du parlement par la force

Le député du parti libéral Živi zid (Bouclier humain, ZZ), Ivan Pernar, a été expulsé de la salle de séances du Sabor (parlement) par la garde sur ordre du président de l'assemblée Zeljko Reiner, du Parti chrétien démocrate (HDS) au pouvoir dans le pays, annonce vendredi le site index.hr.

Cet usage de la force a suivi une discussion houleuse pendant laquelle M. Pernar a ignoré l'exigence du président du parlement de se taire et de quitter la salle. M. Reiner a interrompu la réunion et exigé que le service de sécurité expulse l'opposant par la force pour violation du règlement.

« Je ne sortirai pas. C'est du fascisme. Vous chassez des députés dissidents ! Est-ce votre démocratie ? C'est ça votre HDS et la politique de l'Union européenne et des droits de l'homme que prône le premier ministre (Andrej) Plenkovic ?! », a crié l'opposant alors qu'on le portait hors de la salle.

Branimir Bunjac, membre du même parti d'opposition qu'Ivan Pernar, expulsé de la salle, a déclaré un peu plus tard que la Croatie n'était plus un pays libre.

« La situation est telle à présent que les députés ne peuvent plus prendre la parole au Sabor. La tâche en est évidente et consiste à neutraliser le Živi zid. Nous constatons la pratique aveugle de la politique de l'Union européenne qui prive les Croates de liberté », a déclaré M. Bunjac, cité par le site.

Le député « antisystème » Ivan Pernar, âgé de 32 ans, ne cesse d'agiter la Croatie. En 2011, il a dirigé les manifestations de masse contre le premier ministre de l'époque Jadranka Kosor et a été plusieurs fois interpellé lors de ces protestations. Le jour de la célébration du Noël orthodoxe, le 7 janvier dernier, le Croate Pernar a suscité l'indignation des patriotes radicaux après avoir écrit sur sa page Facebook qu'il n'était plus paroissien de l'église catholique. Il a qualifié celle-ci de bras du HDS.

Ivan Pernar est un parent éloigné de son homonyme le député croate Ivan Pernar, blessé lors de l'attentat à l'Assemblée de Belgrade en 1928.

