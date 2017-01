Un bus transportant des adolescents prend feu en Italie: 16 morts

Seize personnes ont péri dans l'incendie d'un bus hongrois transportant des adolescents dans le nord de l'Italie, a annoncé ce samedi la police italienne.

16 Hongaarse scholieren komen om bij een heftig ongeluk in Italië. De eerste beelden van de uitgebrande bus: https://t.co/nGGUZtqqZ4 pic.twitter.com/3RWHxpLVUA — RTL Nieuws (@RTLnieuws) 21 января 2017 г.

Ce nouveau bilan devrait être définitif, ont précisé les pompiers à l'AFP. Un bilan précédent faisait état de sept morts.

Trente-six personnes blessées ont pu sortir de l'autocar et ont été transportées dans des hôpitaux. Les passagers sont majoritairement des adolescents hongrois âgés entre 16 et 18 ans, estiment les pompiers.

Italie: 16 morts dans l'accident d'un bus transportant des lycéens https://t.co/j8J29re6pJ pic.twitter.com/Jy6BSvreqr — Radio Mosaïque FM (@RadioMosaiqueFM) 21 января 2017 г.

Le car a pris feu après avoir violemment heurté un pylône à une sortie de l'autoroute de Vérone (nord de l'Italie).

Italie : au moins seize morts dans l’accident d’un bus hongrois https://t.co/lE9x6JjdI7 pic.twitter.com/vHc4AuRqt2 — Marco Dotti (@oilforbook) 21 января 2017 г.

Le chauffeur français du bus pourrait être parmi les victimes, ainsi que sa famille, indique pour sa part l'agence italienne Agi sans que l'information n'ait pu être encore confirmée par les pompiers. Les jeunes hongrois revenaient d'un voyage scolaire en France, selon cette source.

Les secours vont encore devoir analyser la carcasse carbonisée du véhicule.

