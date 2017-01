Donald et Melania dansent un slow d'investiture sur un vieux tube tout sauf anodin

Elle, en longue robe couleur ivoire, lui en costume noir avec un nœud papillon… Hier soir, à Washington, Donald Trump a offert à son épouse la première danse présidentielle.

Après une courte allocution adressée à ses milliers de supporteurs réunis à l'occasion de son investiture, le nouveau locataire de la Maison Blanche a une fois de plus promis de rendre à l'Amérique sa grandeur et a invité Melania à danser.

S'avançant dans une robe claire aux épaules dénudées, la nouvelle First Lady s'est immédiatement attiré les regards du public. Après une robe bleu ciel signée Ralph Lauren, qui n'a pas manqué de provoquer des soupirs d'admiration, la tenue dans laquelle l'ex-mannequin se présenterait au bal demeurait l'une des intrigues de la soirée. Et la robe de bal ne semble pas finalement avoir trompé les attentes. À noter d'ailleurs que celle-ci a été créée par Hervé Pierre, ancien directeur de création de la maison Carolina Herrera.

Quant à la danse en elle-même, elle a été effectuée sur l'air de «My Way» de Frank Sinatra. Avec tout ce que le républicain a déjà eu le temps de faire « à sa manière » depuis son élection, ce choix musical n'était certainement pas le fruit du hasard.

