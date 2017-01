Une bagarre entre députées au parlement turc capturée en vidéo

© Sputnik. Руслан Кривобок Turquie: Erdogan près de voir ses pouvoirs renforcés

En signe de protestation contre les amendements proposés par le Parti de la justice et du développement (AKP ; au pouvoir), la parlementaire indépendante Aylin Nazlıaka s'est menottée à la tribune. La députée a appelé ses collègues à rejeter le projet de réforme, mais ses adversaires politiques ont tenté de la ramener à sa place par la force.

Une altercation entre femmes parlementaires s'est ensuivie, rapporte le journal turc Hurriyet. Selon ses informations, trois participantes à la bagarre ont dû solliciter des soins médicaux.

Samedi 21 janvier, le parlement turc a adopté en seconde lecture un projet de révision constitutionnelle visant à renforcer les pouvoirs du président, Recep Tayyip Erdogan. Le texte doit désormais être soumis à un référendum qui aura lieu au printemps.

La Turquie en route vers un régime présidentiel

La réforme prévoit notamment de transférer au président le pouvoir exécutif qui jusque-là appartenait au premier ministre, dont le poste serait supprimé. Avec la nouvelle Constitution, le chef de l'État aura en outre le pouvoir de nommer ou limoger les ministres.

Aux termes de la réforme, le président Erdogan pourrait également, en théorie, briguer deux nouveaux mandats et ainsi se maintenir au pouvoir jusqu'en 2029.

