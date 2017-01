Le bilan de la frappe au Nigeria s’alourdit à plus de 230 morts

Au moins 236 personnes, en majorité des femmes et des enfants, ont été tuées le 17 janvier dans une frappe menée par erreur par un avion de l'armée de l'air nigériane sur un camp de déplacés à Rann, au Nigeria, annoncent les médias faisant référence aux autorités nigérianes.

« Ceux qui ont enterré les victimes m'ont fait savoir que le bilan s'élève à 234 personnes tuées. Récemment j'ai appris que deux autres personnes blessées étaient décédées à l'hôpital», a déclaré le gouverneur de la région de Kala-Balge, où la tragédie a eu lieu, cité par l'AFP.

Le premier bilan faisait état d'une centaine de morts. Selon un porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), il y a six membres de la Croix-Rouge nigériane parmi les victimes.

Le 17 janvier, un avion de l'armée de l'air nigériane, a bombardé par erreur un camp de réfugiés dans le nord-est du Nigeria lors d'une opération contre le groupe terroriste Boko Haram. La frappe a rasé 35 bâtiments, y compris des abris pour personnes déplacées. Aucun journaliste n'a été autorisé à se rendre sur les lieux.

Les autorités nigérianes ont formé un comité spécial pour faire la lumière sur cette tragédie. Le comité, composé de hauts responsables militaires, devra présenter son rapport au plus tard le 2 février, a indiqué l'armée dans un communiqué.

Les agences d'aide locales et internationales n'ont pas pu se rendre à Rann en raison notamment de l'état des routes et de l'insécurité qui règne dans le pays, bien que les populations de cette zone manquent de tout, et principalement de nourriture.

