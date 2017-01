L’armée syrienne mène l’offensive dans le nord de la province d’Alep

L'offensive de l'armée syrienne se déroule avec succès dans le nord de la province d'Alep, près de la ville d'Azaz, annonce Sputnik, se référant à une source informée sur le terrain.

« L'armée syrienne poursuit son offensive dans le nord de la Syrie et se trouve d'ores et déjà à 12 km de la frontière avec la Turquie », a raconté l'interlocuteur de l'agence.

Les troupes gouvernementales ont réussi à progresser vers la frontière turque suite à la libération du village de Saouran, situé à proximité de la ville frontalière d'Azaz où s'étaient déroulés des combats acharnés entre l'armée syrienne et les djihadistes de l'État islamique (Daech).

Selon la source, les terroristes ont reculé vers le nord en direction de la Turquie.

Située à la frontière avec la Turquie, la ville syrienne d'Azaz est contrôlée par différents groupes de radicaux, y compris par Jabhat al-Nosra. Selon les militaires syriens, c'est à travers le poste-frontière d'Azaz que les extrémistes sont approvisionnés en vivres et munitions depuis la Turquie. Par ailleurs, tout comme dans la province voisine d'Idlib, ce tronçon de la frontière est utilisé par des mercenaires étrangers qui arrivent en Syrie via le territoire turc.

La Turquie a lancé l'opération Bouclier de l'Euphrate le 24 août 2016 contre les terroristes de Daech. Avec la participation de l'opposition syrienne, l'armée turque a pris le contrôle de la ville frontalière de Jarablous dans le nord de la Syrie et s'attaque à présent à la ville d'Al-Bab. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré en amont que l'opération visait à déloger les terroristes d'un territoire d'environ 5 000 kilomètres carrés et à y créer une zone de sécurité pour y installer les réfugiés.

