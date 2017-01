Les casseurs anti-Trump risquent la prison

© AP Photo/ Patrick Semansky Le «Je vous aime» de Trump à la CIA

Selon certaines estimations, au moins 230 personnes ont été interpellées suite aux actions de protestation contre Donald Trump survenues de façon disparate aux États-Unis. Tous les protestataires ont été relâchés par la suite sans caution judiciaire avec l'obligation de comparaître devant la justice en février prochain en vue des procédures à venir, relate la chaîne CBS News, citant le procureur général des États-Unis.

Selon la chaîne qui rappelle la loi américaine, toute participation à des violences collectives est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement et d'une amende d'un montant maximal de 250 000 dollars.

Au demeurant, une audience relative au dossier a déjà eu lieu le 21 janvier. La Cour suprême des États-Unis a saisi le cas de dix protestataires interpellés. La défense n'a pas reconnu la culpabilité des accusés et tous les manifestants ont été relâchés sous réserve « qu'ils ne soient pas réappréhendés dans le district de Columbia ».

L'investiture de Donald Trump a eu lieu le 20 janvier à Washington. L'événement a été émaillé par plusieurs manifestations « anti-Trump » survenues simultanément partout dans le pays. Au moins un million de personnes y ont pris part, dont 597 000 protestataires à Washington.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »