Des missiles de croisière américains débarquent en Pologne

© AFP 2016 TARIK TINAZAY Missiles américains pour la Pologne: les craintes d'un expert polonais

Le premier lot de missiles américains de type JASSM Extended Range vient d'arriver sur la base de Krzesiny-Poznań, en Pologne, annonce Radio Poland se référant au vice-ministre de la Défense Bartosz Kownacki. Il s'agit notamment de missiles de croisière air-sol destinés à équiper les chasseurs F-16 déployés sur les bases de Poznań, dans l'ouest de la Pologne et de Łask, dans le centre du pays.

Ce contrat annoncé fin 2016 a déjà provoqué les craintes des experts polonais et russes. L'achat de missiles américains ne fera qu'augmenter le niveau de méfiance entre les deux pays, a déclaré en décembre le vice-amiral polonais à la retraite Marek Toczek dans une interview accordée à Sputnik Polska. L'acquisition d'armes de ce type risque en outre de se répercuter sur les intérêts nationaux de la Pologne ainsi que sur son budget, selon M. Toczek.

Les missiles de croisière JASSM Extended Range américains ont une portée jusqu'à 1 000 kilomètres. Les missiles porteurs d'ogive contenant 450 kilogrammes d'explosifs sont furtifs et représentent une arme assez puissante qui équipe les appareils de l'aviation stratégique américaine.

© AFP 2016 Wojtek Radwanski Protestations contre l’Otan: Varsovie redoute les "petits bourgeois" allemands

Selon un expert militaire russe, l'achat de ces missiles permettra à l'armée de l'air polonaise d'accroître de façon significative sa capacité à frapper les cibles se trouvant au sol.

La Russie considère que la présence de ces missiles près de ses frontières occidentales constitue une menace réelle pour tous les sites se trouvant dans le rayon d'action de ces missiles et prendra des mesures ad-hoc pour parer cette menace, a souligné l'expert.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »