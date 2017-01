Steinmeier: l'élection de Trump est la fin de l'ordre mondial du XXe siècle

Avec l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, le monde du XXe siècle est définitivement dépassé, a écrit le ministre allemand des Affaires étrangères Frank-Walter Steinmeier dans le journal Bild am Sonntag.

© REUTERS/ Jonathan Ernst Les conséquences pour l’Europe du séisme Trump

« Quelles idées sur l'ordre mondial vont prévaloir au XXIe siècle ? À quoi ressemblera le monde de demain ? Rien n'est connu, et tout est incertain. Comme lors de chaque transition politique, des incertitudes, des doutes et des points d'interrogation entourent la politique que va pratiquer la nouvelle administration, mais aujourd'hui, en ces temps d'un nouveau chaos global, les enjeux sont de loin plus graves », a prévenu le diplomate.

Et d'ajouter qu'avec l'élection de Donald Trump au poste de président américain, la politique extérieure des États-Unis serait moins prévisible et que le monde devrait par conséquent se préparer à des temps incertains, voire agités.

À signaler que le ministre allemand de l'Économie, Sigmar Gabriel, a déclaré en amont que l'accession de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis était le résultat d'une « sérieuse radicalisation de la société américaine ».

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »